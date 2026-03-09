Caltanissetta, Dragon Academy Group: a 12 anni Giuseppe Palmeri conquista il Titolo Italiano Assoluto ai Campionati Italiani Federkombat di Muay Thai

Grande risultato per la A.s.d Dragon Academy Group ai Campionati Italiani Assoluti Federkombat di Muay Thai, Kickboxing e K1, svoltisi a Riccione il 7 e 8 marzo 2026.Protagonista della competizione è stato Giuseppe Palmeri, che a soli 12 anni ha conquistato il Titolo Italiano Assoluto nella categoria -42 kg Muay Thai Light, distinguendosi per determinazione, lucidità e qualità tecnica sul ring. Risultato ottenuto grazie anche al lavoro del Team di The Sport Lab con il Dott.re Antonio Sedita e il Dott.re Domenico Vicari. Giuseppe ha portato in alto la Sicilia, diventando Campione Italiano Assoluto. Importanti risultati anche per gli altri atleti dell’accademia: Elisa Iannello, all’esordio in Prima Serie, conquista una medaglia di bronzo, mentre Christian D’Asero, al suo primo torneo nazionale, sale anch’egli sul podio con un bronzo, dimostrando grande impegno e spirito competitivo.Un risultato complessivo che conferma la crescita della A.s.d Dragon Academy Group, guidata dal Maestro Calogero Palmeri, e il valore del lavoro svolto ogni giorno in palestra nella formazione degli atleti, dentro e fuori dal ring.