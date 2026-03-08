Caltanissetta, costituito il Comitato per la Difesa del Parco Dubini: “In due appuntamenti raccolte oltre 900 firme”

Il Comitato per la Difesa del Parco Dubini comunica con grande soddisfazione i risultati del secondo banchetto informativo e di raccolta firme, svoltosi ieri 7 marzo 2026 in Via Libertà. In soli due appuntamenti – 1° marzo e 7 marzo – sono state raccolte oltre 900 firme, a testimonianza di un flusso continuo e di un entusiasmo crescente da parte dei cittadini nisseni e sancataldesi. Sia durante il sit-in del 1° marzo contro la chiusura dello storico Parco Dubini, sia nel banchetto di ieri, centinaia di persone hanno partecipato senza sosta per l’intera durata delle iniziative. Si tratta di un segnale forte e incoraggiante, che accogliamo con profonda gratitudine. La mobilitazione spontanea di così tanti cittadini – destinata a crescere ulteriormente – conferma quanto il Parco Dubini rappresenti un luogo di identità, e aggregazione per la comunità nissena.

Tutto ciò dimostra ancora una volta quanto sia sentita e urgente la necessità che gli enti responsabili – ASP e Comune di Caltanissetta – assumano pienamente i propri doveri. Chiudere o abbandonare per cause di gestione il parco Dubini in una città quasi priva di spazi verdi fruibili è un atto grave, una “ferita sociale e civile” una vera e propria sconfitta per la comunità. Nella stessa giornata del 7 marzo si è inoltre costituito ufficialmente, con le firme sull’atto costitutivo dei 27 soci fondatori, tutte associazioni del territorio, il “COMITATO A DIFESA DEL PARCO DUBINI”. Il Comitato nasce con l’obiettivo di Tutelare, valorizzare e promuovere il Parco Dubini come bene comune della città di Caltanissetta. Sollecitare l’Amministrazione Comunale e gli enti competenti alla riapertura, manutenzione e messa in sicurezza del Parco. Promuovere iniziative pubbliche, petizioni, campagne informative e attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini nella cura e nella difesa degli spazi verdi urbani. Collaborare con associazioni, scuole, enti e realtà del territorio per progetti educativi, ambientali e culturali. In estrema sintesi, tutelare un bene comune che versa in condizioni di chiusura e degrado, per restituire alla comunità uno spazio fondamentale per la salute pubblica, la socialità, lo sport, l’educazione ambientale e la qualità della vita. L’organizzazione del comitato, snella ed efficace, è così composta: • Presidente: Gaetano Paladino (Presidente di Legambiente Caltanissetta) • Vicepresidente: Roberta Bocca (cittadina fruitrice del Parco) • Portavoce: Maria Rita Riccobene (cittadina fruitrice del Parco) Il Comitato opera senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’impegno volontario dei propri associati e dei cittadini che ne condividono l’azione. E si apre alla partecipazione attiva di chi vorrà contribuire. «Il Parco Dubini è un luogo simbolico per Caltanissetta. Chiediamo che venga restituito ai cittadini in condizioni di sicurezza, cura e piena fruibilità. La risposta della città è già molto forte, e continueremo a promuovere tutte le iniziative necessarie finché il parco non tornerà ad essere un bene vivo e condiviso al servizio della comunità nissena»