Caltanissetta. Cordoglio dell’Amministrazione Comunale per la scomparsa del bibliotecario Giuseppe Celestino

È scomparso all’età di 71 anni Giuseppe Celestino, bibliotecario in quiescenza del Comune di Caltanissetta e per tanti anni il volto affabile e rassicurante della Biblioteca “L. Scarabelli” di Caltanissetta.

Una persona apprezzata e rispettata da tutti coloro che l’hanno conosciuto e che, con affetto, lo soprannominavano “Il Barone”.

Il suo valore umano oltre che professionale è stato sottolineato anche dalla V Commissione consiliare del Comune di Caltanissetta che lo scorso settembre ha voluto dedicargli una targa ricordo consegnandogliela proprio nella sala dedicata al fratello Vincenzo. (https://tinyurl.com/2ttcrnyb )

Un riconoscimento all’abnegazione, alla generosità silenziosa e all’estrema cordialità dimostrata nel corso della sua carriera professionale anche al di là del proprio orario lavorativo.

Un amore nei confronti della Biblioteca e dei suoi visitatori e dei lettori di ogni età che non si è attenuato neanche con il pensionamento, dal momento che il Signor Celestino continuava sovente a offrire il proprio contributo senza chiedere nulla in cambio.

Un esempio del quale fare tesoro.

Il Sindaco Walter Tesauro, gli Assessori e l’amministrazione comunale esprimono il loro cordoglio ai familiari.