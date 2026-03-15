Caltanissetta. Concorsi CEFPAS, la FP CGIL: sollecita revoca e intervento della Regione

La FP CGIL di Caltanissetta ribadisce la richiesta di revoca in autotutela con la conseguente sospensione delle procedure concorsuali bandite dal CEFPAS (due posti da dirigente e il concorso per assistenti e collaboratori amministrativi), denunciando ulteriori criticità sulla regolarità e sulla trasparenza delle procedure.Il sindacato ricorda di aver avviato da mesi un’interlocuzione istituzionale con l’ente e con la Regione Siciliana, attraverso diffide, richieste di verifica e istanze di accesso agli atti, che dovrebbe finalmente avvenire il 18 marzo p.v., fatti salvi eventuali ulteriori rinvii.Tra le ulteriori principali criticità segnalate si evidenziano la possibile violazione dei termini di preavviso per le prove concorsuali (14 giorni invece dei 15 previsti dal bando), la scarsa trasparenza sulle modalità di gestione della piattaforma informatica, sulla generazione dei quesiti, sull’estrazione casuale delle domande, sulla sicurezza e sulla tracciabilità delle operazioni, nonché il rischio di disparità di trattamento tra i candidati, anche considerando le circa 4.000 domande pervenute e la possibile suddivisione delle prove in più sessioni.La FP CGIL sottolinea inoltre il dovere di vigilanza della Regione Siciliana sul CEFPAS e afferma che l’eventuale imminente scadenza dei mandati delle figure apicali non può giustificare deroghe alle regole concorsuali o improvvise accelerazioni delle procedure.Il sindacato ritiene inoltre che, al di là di quanto potrà emergere dalle procedure concorsuali, sia prioritario definire il percorso di regionalizzazione dell’ente alla luce di quanto stabilito dalla sentenza n. 169/2024 della Corte Costituzionale, procedendo alla definizione di una nuova pianta organica coerente con la nuova collocazione istituzionale del CEFPAS e con tutte le conseguenti procedure amministrative.Alla luce delle criticità segnalate e del contesto di attenzione giudiziaria sull’ente riportato da organi di stampa, il sindacato ribadisce la richiesta di una verifica urgente e di un eventuale intervento volto a ripristinare la piena legittimità dell’azione amministrativa della Direzione aziendale del CEFPAS.Infine, qualora dall’accesso agli atti dovessero emergere ulteriori anomalie o irregolarità, la FP CGIL di Caltanissetta annuncia la possibilità di coinvolgere le autorità giudiziarie competenti.