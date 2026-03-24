Caltanissetta, Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati in sinergia con Avis: donato defibrillatore automatico al Tribunale per i Minorenni

Su iniziativa nata a seguito del protocollo d’intesa stipulato tra il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta e l’Associazione AVIS di Caltanissetta, è stata avviata un’importante azione concreta a tutela della salute pubblica: la donazione da parte dell’Avis di un defibrillatore automatico al Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta. Il progetto promosso dal Comitato Pari Opportunità rappresenta un significativo esempio di collaborazione tra istituzioni forensi e associazionismo, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi pubblici. Il protocollo d’intesa, infatti, non si limita a sancire una sinergia formale, ma si traduce in azioni concrete volte a salvaguardare la vita delle persone. “L’installazione di un defibrillatore automatico presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta assume un valore particolarmente rilevante se si considera l’elevato numero di utenti che quotidianamente frequentano la struttura: avvocati, magistrati, personale amministrativo, forze dell’ordine e cittadini. Un ambiente così frequentato espone inevitabilmente al rischio di eventi improvvisi, che richiedono un intervento tempestivo. “Dotare il Tribunale di questo dispositivo significa dunque rendere un luogo simbolo della giustizia anche un presidio di sicurezza sanitaria, capace di rispondere prontamente a situazioni critiche” dichiara l’Avv. Salvatore Saia, Presidente del Comitato Pari Opportunità. Il defibrillatore automatico esterno (DAE) è uno strumento fondamentale perché consente di intervenire rapidamente in caso di emergenza cardiaca, aumentando in maniera significativa le possibilità di sopravvivenza. È noto, infatti, che ogni minuto che passa senza un intervento adeguato riduce drasticamente le probabilità di salvezza della persona colpita. La cerimonia di consegna è avvenuta questa mattina alla presenza della Presidente della Corte D’Appello di Caltanissetta S.E. Dott.ssa Domenica Motta, del Presidente e dei Componenti del Comitato Pari Opportunità, del Presidente dell’Avis di Caltanissetta Gaetano Giambusso e del Direttivo. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di responsabilitàsociale, dimostrando come la tutela della vita e della salute possadiventare un impegno condiviso.