Caltanissetta, Cimitero Angeli: gli orari e i giorni nei quali poter circolare con i veicoli

Il Comune di Caltanissetta informa la cittadinanza che, a seguito del completamento dei lavori realizzati all’interno del Cimitero monumentale Angeli, è stata disposta la riapertura al transito veicolare.
In particolare sarà consentito l’accesso a tutti i veicoli il mercoledì e il venerdì dalle 07.00 alle 16.00
Ripristinato anche il servizio bus navetta all’interno del cimitero nei giorni di lunedì, giovedì e sabato.
Restano confermate le autorizzazioni di accesso per tutti coloro i quali sono in possesso di regolare contrassegno per veicoli a servizio dei disabili.