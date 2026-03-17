Caltanissetta, CEFPAS: dipendenti prendono le distanze da comunicato anonimo inviato alle testate giornalistiche

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Alcuni dipendenti del CEFPAS di Caltanissetta firmano un comunicato in cui prendono le distanze da un altro documento anonimo inviato ai giornali. Di seguito il contenuto integrale del documento

In riferimento al comunicato diffuso a mezzo stampa a firma “I dipendenti del Centro”, noi sottoscritti dipendenti del CEFPAS avvertiamo l’esigenza professionale e personale di manifestare la nostra totale ed esplicita presa di distanza da quanto espresso in tale comunicato. A tal proposito riteniamo doveroso precisare che tale documento non è stato condiviso, né tantomeno approvato, da tutto il personale del Centro.

L’utilizzo della firma generica “I dipendenti” risulta pertanto improprio e fuorviante, poiché attribuisce a tutti un pensiero che non ci appartiene. Da un confronto con numerosi colleghi, rileviamo il mancato e preventivo coinvolgimento degli stessi nella redazione del predetto comunicato nonché la mancata condivisione.

Riteniamo che questi attacchi mediatici abbiano come unica conseguenza la creazione di forti tensioni interne e di demotivazione tra i dipendenti stessi. Con la presente nota intendiamo dunque tutelare la dignità lavorativa di chi, pur nel silenzio, continua a svolgere il proprio lavoro nell’esclusivo interesse dell’Ente con dedizione e spirito di appartenenza. I Dipendenti del Centro sottoscrittori del presente documento