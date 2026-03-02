Salute

Caltanissetta, brilla la Full Dance Academy al Campionato Regionale FIDESM Sicilia: Igor Colaprisca convocato come giudice Federale e premiate due coppie nissene

Redazione 3

Lun, 02/03/2026 - 09:45

La Full Dance Academy di Caltanissetta brilla al Campionato Regionale FIDESM Sicilia tenutosi al Palaghiaccio di Catania, dove Igor Colaprisca, insegnante della scuola di danza, è stato convocato come giudice Federale. Inoltre, due coppie nissene di ballerini sono state premiate: Renato Cumbo e Patrizia Stuppia, campioni regionali Combinata 10 balli classe A61/64, vice Campioni Regionali Danze Standard, vice Campioni Regionali Danze Latino Americane; Francesco Taibi e Jeanette Colaprisca, finalisti ai Campionati Regionali Classe D 8/10 – Danze Latino Americane.

La Fidesm è l’unica Federazione Italiana Danza Sportiva riconosciuta dal Coni.

“Sono orgoglioso dei risultati ottenuti – dichiara Igor Colaprisca -. I miei complimenti vanno ai nostri atleti che con impegno, passione e dedizione hanno raggiunto un altro importante traguardo.”

