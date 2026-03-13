Caltanissetta. Bilancio Partecipativo 2026: i cittadini chiamati al voto per scegliere le aree tematiche

Da lunedì 16 marzo a mercoledì 15 aprile sarà possibile votare, online o in presenza, le aree tematiche sulle quali verranno realizzati i progetti del Bilancio Partecipativo 2026.

Potranno votare tutti i cittadini residenti a Caltanissetta che abbiano compiuto almeno 16 anni d’età. Una soglia anagrafica volutamente bassa e pensata per coinvolgere gli adolescenti nelle iniziative che riguardano il loro territorio.

“Una città che cresce e si sviluppa deve necessariamente stimolare e prendere in considerazioni le idee dei giovani” ha dichiarato l’assessore alla Partecipazione civica Ermanno Pasqualino.

Dal momento della sua istituzione, prevista con legge regionale n. 5 del 24/01/2014, il bilancio partecipativo a Caltanissetta ha lentamente coinvolto la popolazione locale chiamata a proporre progetti o semplicemente scegliere quelli ritenuti più idonei.

“Sono stato orgoglioso di costatare che nel 2025 questa forma di partecipazione civica ha avuto un notevole incremento sia per il numero di progetti presentati sia per il votanti – ha proseguito l’assessore -. Questo dato ci conferma che il percorso di sensibilizzazione intrapreso da questa amministrazione è ben accolto dalla collettività e ci sprona a promuovere con maggiore capillarità queste iniziative. Nelle prossime settimane organizzeremo degli incontri con tutti i cittadini partendo dagli adolescenti. Tutti devono sentirsi attori protagonisti del cambiamento”.

Per il 2026 è stato destinato l’importo complessivo di 37.100,00 euro che permetterà di coprire i costi di 7 progetti. Una somma superiore a quella impegnato nel 2025 e che conferma la volontà dell’amministrazione comunale di promuovere percorsi di cittadinanza attiva.

QUALI SONO LE AREE TEMATICHE

1. attività culturali e sportive

2. attività eco-sostenibili

3. politiche sociali, educative e giovanili

4. promozione della cultura del volontariato

5. rigenerazione urbana

6. rispetto e tutela degli animali

7. salvaguardia del verde urbano

8. sviluppo socio-economico

9. sviluppo turistico sostenibile

COME VOTARE

Ogni cittadino residente nel Comune di Caltanissetta potrà esprimere una sola preferenza dell’area di suo interesse.

Le tre che riceveranno il maggior numero di voti verranno indicate come macrocategorie per la strutturazione dei singoli progetti.

Sarà possibile esprimere la preferenza dalle ore 9:00 del 16/03/2026 alle ore 24:00 del 15/04/2026 in due modalità:

· online: accedendo tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale) all’indirizzo https://caltanissetta.comunelive.it nella sezione “Partecipazione Civica – strumento Bilancio Partecipativo” e seguendo le indicazioni.

· in presenza

– nell’ufficio URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) che si trova in Corso Umberto I n. 132, dalle ore 9:30 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16:00 alle 17:00 il lunedì e giovedì;

– all’Infopoint della PROLOCO, che si trova in Corso Umberto I n. 138, aperto tutti i giorni, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00, dal lunedì alla domenica

PER APPROFONDIRE

La legge n. 5 del 24/01/2014, art. 6 c. 1 della Regione Siciliana impone l’obbligo di spendere almeno il 2% delle somme loro trasferite dalla Regione stessa per spese correnti con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per le scelte di azioni di interesse comune.