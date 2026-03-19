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Caltanissetta, alunni dell’istituto “Galilei-Di Rocco” incontrano l’associazione di volontariato VIP

Redazione 3

Caltanissetta, alunni dell’istituto “Galilei-Di Rocco” incontrano l’associazione di volontariato VIP

Gio, 19/03/2026 - 13:12

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Un incontro speciale all’Istituto “Galilei-Di Rocco” di Caltanissetta, dove gli alunni del primo anno dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale hanno incontrato l’associazione di volontariato VIP – Viviamo in Positivo, impegnata nei reparti pediatrici con l’obiettivo terapeutico di diffondere il messaggio della Clown Therapy e regalare sorrisi ai piccoli pazienti ricoverati.

Durante l’incontro, gli studenti hanno scoperto nuove tecniche di animazione e relazione, strumenti preziosi per accrescere la loro professionalità e per comprendere quanto un sorriso possa fare la differenza nel percorso di cura. Un’esperienza formativa e ricca di emozioni, che ha mostrato come empatia, gioia e solidarietà possano ventare parte integrante del lavoro nel sociale

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