Caltanissetta, al via il nuovo Corso ABA promosso dalla cooperativa ConSenso: appuntamento al Consorzio Universitario

Caltanissetta – Mancano pochi giorni all’avvio del Corso ABA – Analisi del Comportamento Applicata promosso dalla cooperativa sociale ConSenso, un percorso formativo gratuito rivolto a operatori, educatori e a tutti coloro che desiderano acquisire competenze teoriche e strumenti operativi basati sui principi dell’ABA, disciplina ormai consolidata nei contesti educativi e riabilitativi.

L’iniziativa segue il corso realizzato lo scorso gennaio, che aveva registrato un’adesione altissima con esaurimento dei posti disponibili in tempi brevi, confermando la forte richiesta di formazione qualificata nel settore.

Le lezioni si svolgeranno nell’Aula Magna del Consorzio Universitario di Caltanissetta:

21 marzo – intera giornata

27 marzo – mattina

28 marzo – intera giornata

Il percorso, della durata complessiva di 40 ore, rappresenta il primo tassello di una collaborazione strutturata tra ConSenso e il Consorzio Universitario, finalizzata a potenziare l’offerta formativa del territorio.

La didattica sarà affidata a professionisti esperti: Leandro Lago, Loreta Lipari e Gaetano Terlizzi, pedagogisti e analisti del comportamento e Roberta Italiano, psicologa, psicoterapeuta e analista del comportamento.

Una collaborazione orientata allo sviluppo del territorio quella tra ConSenso e Consorzio Universitario. La partnership con il Consorzio Universitario conferma l’impegno dell’ente nel sostenere iniziative che promuovono crescita professionale, inclusione e sviluppo locale. «Questo tipo di formazione, che guarda al sociale, all’inclusione e all’aggiornamento professionale, rappresenta il primo passo di una collaborazione che auspichiamo duratura e proficua con la cooperativa ConSenso – afferma il presidente del Consorzio, Gianluca Tumminelli – per offrire al territorio risposte adeguate alle esigenze di conoscenza e specializzazione di chi opera nei contesti educativi e riabilitativi».

Da oltre dieci anni la cooperativa ConSenso è un punto di riferimento nell’ambito dei disturbi comportamentali, investendo costantemente nella formazione come leva per migliorare la qualità dei servizi offerti. «Questa collaborazione – sottolinea la docente Roberta Italiano – rappresenta un passaggio significativo verso la certificazione delle competenze e la formazione di operatori motivati e consapevoli, pronti a fare la differenza nei percorsi educativi rivolti a persone con bisogni specifici».

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione conforme agli standard per la figura di Tecnico del Comportamento, a conferma delle competenze acquisite durante le 40 ore di formazione.

Iscrizioni e informazioni: Segreteria Cooperativa ConSenso – Tel. 0934 830381