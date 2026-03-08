Caltanissetta. 8 marzo, Giusy Mosca: “Questo è il giorno per celebrare la forza, le conquiste e il futuro delle donne di tutto il mondo”

Caltanissetta, la consigliera Giusy Mosca interviene attraverso una nota interviene merito all’8 marzo, Giornata Internazionale della donna. Di seguito la nota integrale.

Abbiamo molti traguardi da raggiungere e uniti ci riusciremo. Questo il mio augurio alle donne, dobbiamo lottare per noi e per le altre che hanno bisogno di supporto, non dobbiamo fare finta di niente se dovessimo accorgerci di qualcosa ma stare vicini a chi è più debole; e poi vorrei dire che Dio aiuti e protegga tutti coloro che lottano per migliorare la qualità della vita delle Donne. Il mio grazie alle forze dell’Ordine per gli interventi ad oggi fatti nei confronti delle donne in difficoltà. Sappiamo tutti che questo è il giorno per celebrare la forza, le conquiste e il futuro delle donne di tutto il mondo. La Giornata Internazionale della Donna viene celebrata l’8 marzo, è conosciuta anche come Festa della Donna. Questa ricorrenza ha un significato profondo, radicato nelle lotte per i diritti delle donne e riflette un desiderio diuguaglianza e giustizia sociale. Ogni anno è necessario ricordare perché si festeggia la festa della donna, perché proprio in questa giornata e sottolineare i progressi compiuti (e da compiere) verso l’uguaglianza di genere. Due episodi importanti,l’incendio della fabbrica Triangle Shirtwaist (1911): il 25 marzo 1911, a New York, un incendio nella fabbrica tessile Triangle Shirtwaist causò la morte di 146 lavoratori, principalmente giovani donne immigrate. Questo tragico evento evidenziò le pessime condizioni lavorative e portò a importanti riforme sulla sicurezza sul lavoro.Proteste delle donne a SanPietroburgo (1917): l’8 marzo 1917 (23 febbraio secondo il calendario giuliano allora in uso in Russia), le donne di San Pietroburgo scesero in piazza per chiedere la fine della guerra e migliori condizioni di vita. È importante notare che la data dell’8 marzo come Giornata Internazionaledella Donna fu formalmente adottata nel 1921 durante la Seconda ConferenzaInternazionale delle Donne Comuniste aMosca, in onore delle manifestazioni delle donne russe nel 1917. Pertanto, la celebrazione dell’8 marzo ha radici più complesse e politiche, legate alle lotte per i diritti delle donne e ai movimenti operai dell’inizio del XX secolo. Questa celebrazione non si limita solo all’Italia, dove si festeggia dal 1922, ma in tutto il mondo, ha quindi una portata di valore globale. La giornata è riconosciuta in molti paesi del mondo ed è un’occasione in più per riflettere su molti temi: i progressi compiuti fino ad ora, gli aiuti per le donne vittime di violenza, le sfide ancora da affrontare per raggiungere una vera parità di genere. Vorrei dire il perché della scelta della Mimosa che io amo. l’8 Marzo in Italia, la mimosa è diventata il simbolo della Festa della Donna grazie alla sua fioritura precoce, che avviene proprio in questo periodo, e al suo colore vivace. Questa tradizione risale al 1946, quando l’Unione Donne Italiane scelse la mimosa come emblema della giornata. La scelta fu dettata dalla disponibilità del fiore in quel periodo dell’anno e dalla sua accessibilità economica, un simbolo perfetto per una festa popolare, un omaggio alla resilienza delle donne. In Italia, la mimosa è diventata il simbolo della Festa della Donna grazie alla sua fioritura precoce, che avviene proprio in questo periodo, e al suo colore vivace Questa tradizione risale al 1946, quando l’Unione Donne Italiane scelse la mimosa come emblema della giornata aggiungo non poteva essere scelta migliore La scelta fu dettata dalla disponibilità del fiore in quel periodo dell’anno e dalla sua accessibilità economica, un simbolo perfetto per una festa popolare, un omaggio alla resilienza delle donne. Auguro a tutte le Donne del mondo dell’ Italia della Sicilia ma soprattutto di Caltanissetta di raggiungere obiettivi e traguardi per il benessere di ognuno nella serenità nel diritto pieno della vita e nel raggiungimento della piena libertà di oggi. Giusy Mosca