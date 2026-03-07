Bucava le gomme alle auto in sosta, a Palermo 58enne identificata dalla Polizia

Era diventata l’incubo dei residenti di un ampio tratto del centro cittadino di Palermo, ma grazie all’indagine condotta dai poliziotti del Commissariato di Libertà è stata identificata una donna, ritenuta responsabile di una serie di danneggiamenti su auto in sosta.La donna, 58enne, agiva sempre con lo stesso modus operandi, accanendosi sulle auto in sosta bucandone o tagliandone gli pneumatici. I poliziotti sono riusciti a risalire alla sua identità: una volta rintracciata, è stata trovata in possesso di uno scalpello appuntito e una tronchese, attrezzi presumibilmente utilizzati pere i danneggiamenti e per cui è stata indagata in stato di libertà per il possesso ingiustificato di grimaldelli. Dai controlli, la donna, con numerosi precedenti di polizia, è risultata sottoposta all’avviso orale del Questore di Palermo.