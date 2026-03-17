Asaps, il weekend più sanguinoso del 2026 sulle strade con 26 morti

Sono state 26 le vittime di incidenti stradali sulle strade italiane nell’ultimo fine settimana, dal 13 al 15 marzo, il numero più alto di morti nei weekend del 2026. Secondo i dati elaborati dall’Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, le vittime sono 13 automobilisti, 6 motociclisti, due pedoni, un ciclista, tre passeggeri su furgone e un conducente di camion.

Gli incidenti plurimortali sono stati quattro, con 9 vittime, mentre la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di sei incidenti fatali. La vittima più giovane un ragazzo di 23 anni, la più anziana un uomo di 87, sette avevano meno di 35 anni. Sono state 8 le vittime in Lazio, 3 in Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, 2 in Lombardia, Sicilia, una in Basilicata e Sardegna.