Arco medievale affiora da lavori condotta idrica ad Agrigento

Durante i lavori di rifacimento della rete idrica di Agrigento, in un tratto del viale Pietro Nenni, e’ riaffiorato un arco di probabile epoca medievale. Gli operai impegnati nella posa della nuova condotta hanno interrotto le attivita’ dopo aver individuato, durante gli scavi, i conci di estradosso della struttura. Avvisata la Soprintendenza per i Beni culturali, sul posto sono intervenuti gli archeologi per i rilievi di rito.

Secondo le prime valutazioni, l’arco seguirebbe l’antico tracciato della cinta muraria cittadina, in parte distrutta per la costruzione della stazione ferroviaria. Gli esperti stanno ora eseguendo misurazioni e studi per definire la funzione originaria dell’opera all’interno del sistema difensivo medievale. In attesa delle conclusioni, il cantiere restera’ fermo e si prevede una sospensione prolungata dei lavori in quel tratto.