Anci Sicilia, Rete dei Musei: Il Mulino Passo dell’Olmo di Santa Domenica Vittoria

Il Mulino Passo dell’Olmo è uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di memoria storica del territorio di Santa Domenica Vittoria, piccolo borgo situato nel cuore dei Nebrodi, in provincia di Messina. Immerso in un paesaggio naturale e suggestivo, tra boschi, corsi d’acqua e antichi sentieri rurali, il mulino, che utilizzava le acque del torrente Favoscuro, rappresenta una testimonianza concreta della tradizione agricola e molitoria della zona.È inserito nella Rete dei Musei Comunali della Sicilia, progetto nato per iniziativa dell’ANCI Sicilia a cui, fino ad oggi, hanno aderito 101 comuni e 234 musei. Tutte le informazioni disponibili sul portale musei-sicilia.it.

Il mulino venne costruito nel 1872 e destinato alla macinazione dei cereali, attività fondamentale per l’economia locale fino alla metà del Novecento. Alimentato dalla forza dell’acqua dei torrenti che attraversano il territorio nebroideo, sfruttava un sistema di ruote idrauliche che trasformavano l’energia naturale in movimento meccanico per azionare le macine in pietra. Qui venivano lavorati grano, orzo e altri cereali coltivati nei terreni circostanti. Per generazioni, il Mulino Passo dell’Olmo è stato un punto di riferimento per la comunità: non solo luogo di lavoro, ma anche spazio di incontro e scambio, dove si intrecciavano storie, tradizioni e rapporti sociali. Il mulino si inserisce in un contesto ambientale di grande valore naturalistico, tipico dell’area dei Nebrodi, caratterizzato da una vegetazione rigogliosa, sorgenti e panorami che raccontano un equilibrio antico tra uomo e natura. La posizione strategica lungo un antico percorso rurale ne sottolinea l’importanza storica come punto di passaggio e di servizio per le attività agricole. Nel 2007 il comune di Santa Domenica Vittoria, tramite un apposito progetto, ha avviato un’azione di recupero e valorizzazione. Oggi il Mulino Passo dell’Olmo è considerato un bene di interesse storico locale. Anche se non più in funzione, conserva un forte valore identitario per la comunità di Santa Domenica Vittoria. Strutture come questa permettono di comprendere meglio la vita quotidiana del passato e il ruolo centrale che l’acqua e l’agricoltura avevano nell’economia montana siciliana. Il recupero e la valorizzazione di edifici come il Mulino Passo dell’Olmo rappresentano un’opportunità per promuovere il turismo culturale e naturalistico, offrendo ai visitatori la possibilità di riscoprire antichi mestieri e tradizioni legate al territorio dei Nebrodi. In definitiva, il Mulino Passo dell’Olmo non è soltanto un edificio rurale, ma un simbolo della memoria storica e dell’identità di Santa Domenica Vittoria, capace di raccontare, ancora oggi, il profondo legame tra comunità, natura e lavoro.Altri mulini. Nel territorio comunale di Santa Domenica Vittoria esistono ancora i ruderi di altri due mulini ad acqua. Il primo, chiamato “Passo del Drago”, si trova in contrada Juncara (sulla sponda sinistra del torrente Favoscuro): si presume risalga alla fine del Settecento ed è stato dismesso più o meno all’inizio della Seconda Guerra Mondiale.I ruderi del secondo mulino, “Passo dell’Aquila” si trovano in contrada Pizzoleo (sulla sponda destra del Torrente Roccella, a circa 8 chilometri da Santa Domenica Vittoria). Costruito alla fine del Settecento, apparteneva alla famiglia Natoli ma venne abbandonato quasi subito perché troppo lontano dal centro abitato. Il sindaco Nunzio Spartà. “Il nostro museo rappresenta molto più di un semplice luogo espositivo: è uno spazio di memoria, identità e conoscenza che custodisce la storia della nostra comunità. Attraverso testimonianze, oggetti e luoghi simbolo come il Mulino Passo dell’Olmo, raccontiamo il legame profondo tra Santa Domenica Vittoria, il lavoro dell’uomo e la straordinaria natura dei Nebrodi.Valorizzare il museo significa preservare le nostre radici e trasmetterle alle nuove generazioni, affinché possano conoscere da dove veniamo e comprendere il valore delle tradizioni che hanno costruito l’identità del nostro territorio.Il museo è anche una grande opportunità di sviluppo culturale e turistico. Attraverso la tutela e la promozione del nostro patrimonio storico, possiamo far conoscere Santa Domenica Vittoria a un pubblico sempre più ampio, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica fatta di storia, paesaggio e tradizioni.Come Amministrazione comunale continueremo a investire nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale, convinti che la cultura rappresenti una leva fondamentale per il futuro del nostro paese e per la crescita della nostra comunità”.