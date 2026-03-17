Anas, per frana istituito senso unico alternato su un tratto della SS185 “Di Sella Mandrazzi” a Novara di Sicilia

A causa di una frana che si è verificata per via delle condizioni metereologiche avverse che negli ultimi giorni hanno interessato il versante occidentale della Sicilia, è stato istituito un temporaneo senso unico alternato al km 11 della strada statale 185 “Di Sella Mandrazzi”, a Novara di Sicilia, in provincia di Messina. Il distacco del materiale si è verificato da un costone roccioso – di proprietà di terzi – attiguo alla tratta stradale. Personale e mezzi Anas sono sul posto e stanno lavorando alla riapertura totale e in sicurezza del tratto. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.