All’ospedale di Acireale apre l’ambulatorio di Cardiologia pediatrica

L’ospedale “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale ha aperto un ambulatorio di Cardiologia pediatrica, presso l’Uoc di Cardiologia guidata da Marco Messina, “servizio che risponde a un bisogno assistenziale rilevante, in un ambito in cui l’offerta sul territorio risulta ancora limitata”, dice il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio. Disponibile anche l’ecocardiografia fetale, esame non invasivo eseguito in gravidanza, di particolare rilievo per lo screening precoce delle cardiopatie congenite e delle aritmie fetali. “Dal punto di vista organizzativo – sottolinea il direttore sanitario, Giovanni Francesco Di Fede – il servizio si inserisce nel percorso di integrazione tra le diverse Unità operative e nel rafforzamento del raccordo con il territorio, con particolare attenzione alla presa in carico precoce e alla continuità assistenziale in ambito pediatrico”. Le prestazioni sono garantite dal dirigente medico Elio Caruso, specializzato in cardiologia pediatrica e aritmologia, e consentono la presa in carico già in epoca prenatale, a partire dalla 20ª settimana di gestazione, nonché il monitoraggio del neonato nel periodo successivo alla nascita. L’attività si svolge il mercoledì mattina ed è rivolta sia all’utenza esterna sia ai pazienti ricoverati presso l’Unità operativa di pediatria, diretta da Concetta Nicotra. Per l’utenza esterna, l’accesso avviene tramite i canali ordinari di prenotazione (numero verde 800954414 o servizio online “AspConTe-Prenotazioni”). Il servizio contribuisce a rafforzare la rete cardiologica aziendale, affiancandosi a prestazioni già attive e di riferimento per il territorio, tra cui l’ambulatorio dedicato allo scompenso cardiaco, di cui è responsabile Flavia Strano. È in fase di sviluppo una rete integrata con i medici di medicina generale, volta a facilitare l’invio diretto dei pazienti agli ambulatori ospedalieri e territoriali. (ANSA).