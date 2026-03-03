All’ERSU di Palermo una giornata all’insegna della prevenzione, appuntamento mercoledì 4 marzo

L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo (ERSU) apre le porte della residenza “Santi Romano” a una speciale giornata di prevenzione promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp, rientra nel programma straordinario “Settimana della Salute Femminile” che culminerà domenica 8 marzo con la Giornata internazionale della donna.

Mercoledì 4 marzo, in concomitanza con la Giornata mondiale contro il Papilloma Virus, medici e operatori sanitari saranno a disposizione di studentesse e studenti dell’Università degli Studi di Palermo nei locali dell’Edificio 1 della residenza “Santi Romano” (Viale delle Scienze) per attività di informazione e di vaccinazione anti-HPV9.



La somministrazione del vaccino è completamente gratuita per: donne nate dal 1996 in poi; uomini nati dal 2003 in poi; persone HPV positive e relativi partner, previa documentazione; chiunque presenti prescrizione del medico curante o di uno specialista in quanto soggetto a rischio.

Chi inizierà il ciclo vaccinale potrà completarlo nei successivi open day già programmati con l’Ersu venerdì 6 maggio e venerdì 7 ottobre.

«Nel ricordare che il Papilloma virus è responsabile di diverse patologie oncologiche prevenibili con la vaccinazione, contribuiamo a portare la prevenzione nei luoghi della vita universitaria – sottolinea il presidente di Ersu Palermo, Margherita Rizza – perché crediamo che il diritto allo studio includa anche la tutela della salute. Ringraziamo l’Asp di Palermo per una collaborazione che mette al centro le nuove generazioni».

L’accesso è libero dalle ore 9:00 alle 16:00; per velocizzare le procedure è consigliato portare con sé documento d’identità, tessera sanitaria e, se necessario, la documentazione clinica attestante lo stato di rischio.