Aiga Caltanissetta, referendum giustizia: il 7 marzo la giovane avvocatura nissena incontra la cittadinanza

L’AIGA, associazione italiana giovani avvocati, sezione di Caltanissetta, insieme al Comitato dei giovani avvocati per il Si, sabato pomeriggio 7 marzo, a partire dalle ore 17.00, ha organizzato un incontro in piazza, in corso Vittorio Emanuele II – di fronte la sede dell’Università – per sostenere le ragioni del Sì ed incontrare la cittadinanza.

Al banchetto saranno presenti, oltre alla Presidente della sezione AIGA di Caltanissetta, Avv. Giuliana Scaletta ed alla referente di sezione per il Comitato, Avv. Francesca Maria Riggi, anche i componenti del direttivo di sezione e altri soci, tutti disponibili a esporre, a chi ne avrà interesse, i motivi fondanti le ragioni del Si in vista del prossimo referendum sulla separazione delle carriere dei 22 e 23 marzo.