8 marzo: Non una di meno, nel 2026 già dieci femminicidi, 22 i tentativi

L’osservatorio nazionale di Non una di Meno, movimento femminista e transfemminista contro ogni forma di violenza di genere, sulla sua pagina monitora tutti i casi di femminicidi, lesbicidi e trans*cidi avvenuti nel 2026. Ad oggi, 8 marzo, l’osservatorio ha registrato “dieci femminicidi” “un suicidio di una ragazza trans, due casi in corso di accertamento” e “almeno altri 22 tentati femminicidi riportati nelle cronache online di media nazionali e locali”. Tutte morti “indotte da violenza di genere e eterocispatriarcale”. Tra le persone uccise, “la vittima più giovane aveva 14 anni, la più anziana 85. In tre casi, l’uomo si è tolto la vita dopo aver compiuto l’omicidio. Nella totalità dei casi, l’assassino era conosciuto dalla persona uccisa: si tratta di mariti, ex mariti, padri, figli”.