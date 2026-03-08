8 marzo, Alario(Ugl Caltanissetta): “Non semplice retorica, ma fatti concreti per superare qualsiasi forma di sperequazione a danno delle donne”

“Non semplice retorica ma fatti concreti e azioni che possano definitivamente permettere di superare qualsiasi forma di sperequazione a danno delle donne”. Lo dice il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario, nella giornata internazionale della donna. “Sono soprattutto i luoghi di lavoro che devono diventare contesti nei quali alimentare la pratica della parità di genere, senza se e senza ma – aggiunge il sindacalista – non possiamo accettare differenze o passi indietro”. Secondo il sindacalista, “è ancora oggi molto grave che le statistiche e la cronaca quotidiana raccontino di femminicidi, all’ordine del giorno, e di violenze patite dalle donne, nel contesto familiare, in quello delle relazioni personali ma anche nei luoghi di lavoro”. Per l’Ugl, “è essenziale che questi temi non siano oggetto di disamina solo un giorno all’anno ma devono diventare pratica culturale e punto imprescindibile nei programmi della politica, chiamata a tutelare oltre ogni dimensione di genere”. Alario sottolinea che “l’Ugl è pronta, nei territori, a scendere in campo, come fa ogni giorno, per concretizzare impegni istituzionali veri che partano dalla previsione di una rete di supporto per le donne vittime di violenza e di garanzie piene nei luoghi di lavoro”.