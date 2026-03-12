336° anniversario della Brigata “Aosta”, la Grande Unità siciliana dell’Esercito Italiano celebra la propria costituzione con le scolaresche di Messina e con un concerto di beneficenza

Messina. È stato celebrato a Messina il 336° anniversario della costituzione della Brigata Meccanizzata “Aosta”, una delle unità più antiche dell’Esercito. Il programma delle celebrazioni ha avuto inizio ieri mattina con la cerimonia dell’alzabandiera presso la caserma “Crisafulli-Zuccarello”, alla presenza del Comandante dell’”Aosta”, Generale di Brigata Pasquale Spanò, che nel suo intervento ha evidenziato il ruolo cruciale della Grande Unità.

Nel suo discorso rivolto agli studenti delle scuole superiori di Messina presenti, il Generale Spanò ha invitato tutte le ragazze e i ragazzi presenti sul piazzale, al cospetto del Tricolore nazionale, ad “essere traghettatori verso il futuro dei valori patrii che non sono esclusivi delle Forze Armate, ma appartengono a tutti i cittadini italiani”. In serata, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, alla presenza delle massime autorità della Città dello Stretto, si è tenuto un concerto di beneficenza della Banda della Brigata “Aosta”, integrata da elementi della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri, del Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina e della Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Bordonaro. L’evento, organizzato in collaborazione con il Kiwanis Club Messina-Zancle, ha permesso di raccogliere fondi da destinare alla realizzazione di una sala intrattenimento per i giovani presso una parrocchia cittadina. La Brigata Meccanizzata “Aosta”, costituita nel 1690 all’epoca del Regio Esercito di Sardegna, ha una configurazione pluriarma e si compone di due reggimenti di fanteria, uno di bersaglieri, uno di cavalleria, uno d’artiglieria, uno del genio, uno logistico e un Reparto Comando e Supporti Tattici, dislocati nelle sedi di Messina, Catania, Palermo e Trapani.