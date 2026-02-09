Zichichi, il presidente dell’ARS Galvagno: “Lascia un vuoto che sarà difficile colmare”

“Con Antonino Zichichi se ne va uno degli uomini che più hanno creduto nella capacità della nostra terra di essere protagonista attraverso la cultura e la scienza, combattendo così certi stereotipi con la forza delle idee.

Ha trasformato Erice in un luogo simbolo del sapere internazionale, dimostrando che la Sicilia può essere centro di eccellenza, ricerca e visione. Alla famiglia e alla comunità scientifica internazionale le mie condoglianze e quelle dell’Assemblea Regionale Siciliana che egli ha avuto modo di frequentare soprattutto nella sua esperienza di assessore regionale.

Il vuoto che lascia sarà difficile da colmare”. Lo afferma, in una nota, il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno. (ITALPRESS).