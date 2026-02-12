Voto segreto ARS, Tomarchio: “Strumento da limitare a questioni etiche”

“Quanto avvenuto ieri all’Assemblea regionale siciliana durante il dibattito sul disegno di legge per gli Enti Locali pone ancora una volta il delicato tema del ricorso al voto segreto e sull’opportunità e necessità di rivedere questo strumento parlamentare. Al di là del caso specifico e delle motivazioni del voto sull’articolo 10, rispetto al quale alcuni colleghi hanno pubblicamente espresso perplessità che rientrano nella legittima libertà d’azione che spetta a ciascun parlamentare, è innegabile che non si può più rinviare una revisione di questo strumento, che deve essere limitato esclusivamente ai casi nei quali il voto è collegato a questioni etiche. È un tema che riguarda tanto la maggioranza quanto l’opposizione, perché collegato alla trasparenza dei comportamenti degli eletti, i quali devono sempre rispondere del proprio operato senza nascondersi dietro sotterfugi”.

Lo dichiara il deputato di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, Salvo Tomarchio, intervenendo sul dibattito in corso sul voto segreto.