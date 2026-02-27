Vigili del Fuoco, Musumeci: “Gratitudine a uomini e donne del Corpo”

‘Un saluto, improntato a gratitudine, alle donne e agli uomini del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nel giorno dell’anniversario della fondazione. Competenza e spirito di sacrificio sono da sempre le caratteristiche di questa straordinaria struttura operativa, che ha saputo conquistare l’ammirazione degli italiani”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. (Adnkronos)