Vigili del Fuoco, Musumeci: “Gratitudine a uomini e donne del Corpo”

Ven, 27/02/2026 - 10:36

‘Un saluto, improntato a gratitudine, alle donne e agli uomini del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nel giorno dell’anniversario della fondazione. Competenza e spirito di sacrificio sono da sempre le caratteristiche di questa straordinaria struttura operativa, che ha saputo conquistare l’ammirazione degli italiani”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. (Adnkronos)

