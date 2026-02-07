Verso il sì di Mattarella al dpr referendum, soluzione giuridicamente ineccepibile

Nelle prossime ore Mattarella dovrebbe firmare il nuovo decreto sul referendum. Secondo quanto apprende l’ANSA, il via libera al nuovo testo sarebbe avvenuto dopo un colloquio tra il presidente Mattarella e il presidente Meloni. Fonti del Quirinale, interpellate al proposito, confermano che per il presidente Mattarella la soluzione individuata è quella giuridicamente più corretta, anche alla luce dell’ordinanza di ieri della Cassazione. L’oggetto della richiesta di referendum è infatti lo stesso per tutti i proponenti; mentre il quesito referendario non viene cambiato ma soltanto integrato