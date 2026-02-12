Vende acqua illegalmente durante l’orario di lavoro, 59enne denunciato dai carabinieri nell’Agrigentino

Vendeva abusivamente acqua, con un serbatoio collocato sull’auto, e lo faceva durante il proprio turno di lavoro. Un 59enne è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Raffadali, nell’Agrigentino. I militari hanno accertato che l’uomo aveva installato sulla propria vettura un serbatoio in vetroresina della capacità di circa 500 litri, utilizzato per il trasporto dell’acqua destinata alla vendita abusiva. L’attività è stata immediatamente interrotta e il veicolo, insieme a tutta l’attrezzatura utilizzata, è stato sequestrato. L’acqua trasportata, inoltre, è stata campionata da personale dell’Azienda sanitaria provinciale per le verifiche igienico-sanitarie previste. Gli ulteriori accertamenti, inoltre, hanno consentito di scoprire che il 59enne si sarebbe allontanato dal proprio posto di lavoro senza la necessaria autorizzazione, proprio per dedicarsi all’attività illecita. Per lui è così scattata la denuncia per truffa aggravata ai danni dello Stato, esercizio arbitrario di professione e utilizzo di acqua pubblica senza autorizzazione. (Adnkronos)