Vannacci annuncia: “Futuro nazionale partito di destra vera e fiera”

Futuro nazionale “e’ un partito di destra vera, destra fiera, destra orgogliosa. Si propone come un interlocutore del centrodestra, non ha un’altra collocazione. Poi le decisioni dovranno essere prese proprio dal centrodestra”. Roberto Vannacci lo dice in una video-intervista pubblicata sul sito del quotidiano Il Secolo XIX a margine di un appuntamento che si tiene oggi a Chiavari. “Una cosa e’ certa – aggiunge – se c’e’ un settore che io non tradisco sono i miei principi, i miei valori e i miei ideali