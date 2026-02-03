Ue, Salvini: “Oltre 1 mld per l’emergenza abitativa”

Il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, e’ intervenuto alla prima riunione dei Ministri UE sull’emergenza abitativa organizzata dalla presidenza cipriota e dal Commissario europeo per la casa Jrgensen. Lo rende noto il Mit. Nel suo intervento, Salvini ha riconosciuto l’importanza di rimettere la casa al centro delle politiche europee.

In particolare il ministro ha annunciato la volonta’ di riallocare piu’ di un miliardo dei fondi del PNRR per sistemare e assegnare ai cittadini in difficolta’ 60.000 appartamenti oggi inutilizzati perche’ inagibili. Risorse che si sommano ai 900 milioni di euro gia’ stanziati dal MIT con cui si intende avviare un modello innovativo dell’abitare che possa permettere alle famiglie con reddito medio, ai giovani, alle coppie e ai genitori separati, di accedere alla casa con riscatto progressivo. L’obiettivo di Salvini e’ cambiare rispetto al passato perche’ la casa non deve piu’ coincidere con un debito che prosciuga le risorse ma deve tornare ad essere un bene primario a garanzia del futuro delle nuove generazioni.