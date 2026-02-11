Tre milioni per robot chirugico all’ospedale di Agrigento, Pisano: “Dai governi nazionale e regionale risposte concrete per i cittadini”

«Esprimo grande soddisfazione per lo stanziamento di oltre 3 milioni di euro destinati all’acquisto di un robot chirurgico per l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento». Lo dichiara il deputato agrigentino Calogero Pisano, commentando la deliberazione della Giunta di Governo che consentirà al presidio ospedaliero di dotarsi di una tecnologia di ultima generazione.

«Si tratta di un investimento strategico – prosegue Pisano – che consentirà di elevare in modo significativo la qualità delle prestazioni sanitarie, garantendo interventi di microchirurgia più precisi, meno invasivi e con tempi di recupero più rapidi. È un risultato importante per i cittadini agrigentini, che meritano di potersi curare nella propria terra senza essere costretti a rivolgersi ad altre strutture fuori provincia o fuori regione».

Il deputato ricorda come questo nuovo finanziamento si inserisca in un percorso già avviato di rafforzamento tecnologico del San Giovanni di Dio. «Nei mesi scorsi il Parlamento ha approvato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l’acquisto di un acceleratore lineare e per la realizzazione del relativo bunker radioterapico, grazie a un mio emendamento. Un intervento che ha posto le basi per il potenziamento della radioterapia e per un salto di qualità nell’assistenza oncologica del territorio».

Pisano rivolge quindi un ringraziamento al presidente della Regione Renato Schifani e al Governo regionale per la sensibilità dimostrata. «Il governo di centrodestra, sia a livello regionale sia nazionale, sta dimostrando con i fatti una concreta attenzione verso le esigenze delle comunità locali e, in particolare, verso la sanità agrigentina. Gli investimenti programmati per il nostro ospedale rappresentano un segnale chiaro di vicinanza ai cittadini e di volontà di colmare ritardi storici».

«Per quanto mi riguarda, continuerò a lavorare – conclude il deputato – affinché il San Giovanni di Dio possa diventare sempre più un punto di riferimento per l’intero territorio, con strutture moderne, tecnologie avanzate e servizi all’altezza delle aspettative della nostra comunità».