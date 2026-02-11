Tre milioni da Regione per robot chirurgico all’ospedale di Agrigento. Sindaco: “Potenziata la qualità e la tipologia delle prestazioni”

La giunta regionale ha deliberato il finanziamento di oltre 3 milioni di euro per l’acquisto di un robot chirurgico destinato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. “L’acquisto di questo importante strumento all’avanguardia, unito alla competenza dei medici, consentirà di eseguire interventi di microchirurgia, potenziando la qualità e la tipologia delle prestazioni offerte. Come sindaco, ma ancor prima come medico e soprattutto come cittadino, non posso che esprimere grande soddisfazione per questo importante tassello che si aggiunge al sistema sanitario agrigentino e che contribuirà ad arginare la migrazione sanitaria degli abitanti del nostro territorio”, dice il sindaco Francesco Miccichè.

“Un plauso al direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, per l’operato che svolge quotidianamente con grande dedizione e determinazione. Un ringraziamento particolare – aggiunge Miccichè – al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ancora una volta dimostra attenzione verso il territorio, insieme all’assessore regionale alla Sanità, Daniela Faraoni, donna di grande competenza che ha a cuore la salute della comunità e che si sta adoperando per garantire un sistema sanitario sempre più efficiente e capillare”. (Foto di repertorio)