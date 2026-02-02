Tennis: Alcaraz sempre più n.1, con Sinner tre italiani in top 20. Cobolli risale, best ranking per Darderi e Maestrelli

Il primo Australian Open vinto in carriera ha regalato a Carlos Alcaraz anche il titolo di più giovane ad aver completato il Career Grand Slam in singolare maschile e un vantaggio di 3.350 punti su Jannik Sinner. Il murciano è più saldo che mai in vetta al ranking Atp con 13.650 punti. Sinner, vincitore nel 2024 e 2025 ma battuto quest’anno in semifinale da Novak Djokovic, arretra a 10.300 punti.

L’Italtennis può comunque sorridere per la presenza di tre azzurri in top 20: Sinner, Musetti e Cobolli che risale alla posizione n. 20. Non è un record, era successo la prima volta il 9 gennaio 2023. Allora Matteo Berrettini era n° 14 del mondo, Jannik Sinner n° 16 e Lorenzo Musetti n° 19. I tre azzurri sarebbero rimasti in Top 20 fino al 29 gennaio 2023. E’ successo di nuovo dal 14 luglio al 3 agosto 2025, grazie a Sinner, Musetti e Cobolli che in quelle quattro settimane è stato tra i primi 20 e ha raggiunto il best ranking di numero 17.

Non si ferma la crescita di Luciano Darderi, che all’Australian Open ha ottenuto il suo miglior risultato in uno Slam e sale alla posizione numero 23. L’Italia potrebbe dunque festeggiare la compresenza di quattro giocatori tra i primi 20, e sarebbe una prima volta senza precedenti. Per l’Italia anche il nuovo best ranking di Francesco Maestrelli, che si è qualificato per la prima volta in uno Slam e ha raggiunto il secondo turno, perdendo senza sfigurare contro il futuro finalista Novak Djokovic. Un risultato che gli consente un balzo di 24 posizioni in classifica, fino alla numero 117.