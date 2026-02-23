Team Vannacci all’opera per il tesseramento a Futuro Nazionale: attivi un centinaio di comitati

I team Vannacci si attivano per il tesseramento a Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, al via dal primo marzo. Finora circa un centinaio di team di varie parti d’Italia, sul totale di 200, hanno chiesto e ottenuto di potersi trasformare in comitati territoriali costituenti dove sarà possibile tesserarsi fisicamente.

In alternativa, si potrà fare on line. Sulla tessera, ci sono il nome del partito e l’ala tricolore, al centro il simbolo e a sinistra una foto dell’eurodeputato ed ex leghista. I comitati autorizzati potranno, quindi, usare nome e logo ma solo ai fini del tesseramento