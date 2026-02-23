Tamajo a Palermo: “Il progetto per il mercato ortofrutticolo va avanti”

“Il mercato ortofrutticolo è una struttura strategica, attiva dal 1955, che ha bisogno di essere ammodernata per rispondere alle esigenze degli operatori e alle sfide di oggi. Il progetto presentato, o meglio la bozza di progetto, dovrà essere rimodulato, ma siamo qui per aprire e chiudere questo percorso, senza perdere tempo”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, a margine del sopralluogo effettuato oggi presso il mercato ortofrutticolo di Palermo, insieme al sindaco Roberto Lagalla e all’assessore Forzinetti. “Grazie alla riprogrammazione delle risorse – ha aggiunto – l’assessorato alle Attività produttive sosterrà l’intervento con uno stanziamento complessivo di 11 milioni di euro. Si tratta di fondi importanti che ci consentiranno di intervenire in maniera significativa per rendere il mercato più moderno, efficiente e competitivo. Il nostro obiettivo è migliorare le condizioni di lavoro, la sicurezza e i servizi offerti, restituendo alla città un’infrastruttura all’altezza del suo ruolo. Lavoreremo in sinergia con l’amministrazione comunale e con gli operatori del settore per arrivare in tempi certi alla realizzazione dell’intervento”. (ANSA).