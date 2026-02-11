Svolta storica sulle quote di genere, Pina Provino e Laura Abbadessa (DC): “Vittoria della dignità. Un grazie a tutti deputati per questa battaglia di civiltà”

PALERMO – Un traguardo atteso, che segna una nuova stagione per la

politica siciliana. Con l’approvazione dell’articolo 8 del DDL Enti

Locali, l’Assemblea Regionale Siciliana ha recepito la norma nazionale

che prevede la presenza minima del 40% di donne nelle Giunte comunali.

Un passaggio storico vissuto con forte partecipazione dalla delegazione

della Democrazia Cristiana, presente in tribuna d’aula con Pina Provino,

Segretaria regionale del Movimento Femminile, e Laura Abbadessa,

Presidente regionale del partito.

“Essere presenti oggi in Aula è stato un atto di testimonianza e

impegno,” dichiarano Provino e Abbadessa. “Il voto dell’ARS rappresenta

un forte segnale di civiltà e dignità di tutta la comunità siciliana e

accogliamo con favore un voto che definiamo ‘storico’. Finalmente la

nostra Regione si allinea al resto d’Italia, riconoscendo che il

contributo delle donne nel governo del territorio non è un optional, ma

un pilastro fondamentale per una democrazia matura e rappresentativa”.

“Questo è un voto che restituisce dignità alle istituzioni, sebbene

rimanga il rammarico perché la norma non sarà immediatamente esecutiva,

ma entrerà in vigore solo con le prossime amministrative, resta il

valore di una conquista che non ha colori politici ma il sapore della

giustizia sociale – dichiara Pina Provino -. È opportuno ricordare che

il testo originario proposto dalla Democrazia Cristiana prevedeva

l’immediata esecuzione della norma, a testimonianza della nostra ferma

volontà di accelerare il processo di riequilibrio rappresentativo.

Tuttavia, proprio in virtù del nostro atteggiamento moderato e della

costante ricerca di una sintesi costruttiva, abbiamo scelto la via della

conciliazione con le opposizioni. Si è trattato di un atto di

responsabilità volto a garantire una convergenza ampia su un tema così

fondamentale, trovando un punto di equilibrio che permettesse alla

riforma di essere approvata e condivisa, pur nel rispetto dei tempi

tecnici e politici necessari a tutte le forze in campo”.

Un ringraziamento particolare e sentito viene rivolto all’On. Ignazio

Abbate, promotore della norma e attento relatore del DDL, il cui lavoro

di mediazione e sintesi è stato determinante per il raggiungimento di

questo risultato. Il Movimento Femminile e la Presidenza della DC, le

segretarie provinciali e tutte le donne del partito rivolgono inoltre un

grato riconoscimento per il sostegno e la determinazione mostrata in

aula alle onorevoli Nuccia Albano e Serafina Marchetta, così come ai

deputati Carmelo Pace, Andrea Messina e Carlo Auteri, che con il loro

voto e il loro impegno hanno permesso alla Sicilia di compiere questo

passo verso la modernità.

“La Democrazia Cristiana si conferma forza trainante nel processo di

rinnovamento della classe dirigente – conclude Abbadessa -. Dalle

prossime elezioni amministrative, i nuovi sindaci e i consigli comunali

potranno contare su una presenza femminile qualificata e protetta per

legge, garantendo una visione più completa e inclusiva del bene comune”.

Le Dirigenti della Democrazia Cristiana infine hanno espresso il proprio

ringraziamento a tutte le deputate e i deputati che hanno sostenuto la

norma, sottolineando come la trasversalità del voto dimostri una

rinnovata sensibilità verso i diritti civili.