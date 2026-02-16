SuperEnalotto: in Sicilia centrati quattro “5” per un totale che sfiora i 20mila euro

Il SuperEnalotto sorride alla Sicilia. Nel concorso di sabato 14 febbraio, come riporta Agipronews, centrati quattro “5” da 4.936,20 euro ciascuno: a Messina nella Rivendita Tabacchi n.243 in via Olimpia, 15; a Palermo nel Tabacchi Settebello in viale Regione Siciliana, 2019; ad Altofonte, in provincia di Palermo, presso il Tabacchi Lo Casto in Corso dei Mille, 250; a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, nel Tabacchi in via Catania, 16. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).
Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 16 febbraio, sale a 122 milioni di euro.