Strada provinciale 20, il sindaco di San Giuseppe Jato Siviglia: “L’aumento dei fondi è un risultato del centrodestra nel Consiglio metropolitano”

San Giuseppe Jato – “L’incremento dei fondi da 1 a 3 milioni per la messa in sicurezza della strada provinciale 20 nella Valle dello Jato è frutto di sinergie pregresse dell’Amministrazione da me guidata e della maggioranza di centrodestra nel Consiglio metropolitano. Pertanto, nel ringraziare il consigliere Maurizio Costanza per avere votato l’emendamento tecnico predisposto dagli uffici della Città Metropolitana, considero autopromozionali le dichiarazioni a mezzo stampa del Partito democratico”. Lo dice il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, a proposito dell’aumento delle risorse stanziate dalla Città metropolitana di Palermo per la manutenzione della Sp 20 nella Valle dello Jato.

Soddisfatta Caterina Meli, consigliere provinciale di Forza Italia: “Si tratta di un intervento che ho convintamente sostenuto in questi mesi e votato in aula. L’aumento delle risorse rappresenta una risposta concreta alle richieste che arrivano dai territori, da tempo penalizzati da una viabilità fragile e da condizioni di sicurezza non più sostenibili – spiega – È un segnale importante – prosegue Meli – che dimostra l’importanza da parte delle istituzioni di ascoltare le istanze delle comunità locali e di tradurle in atti amministrativi efficaci e diretti. Ringrazio gli uffici tecnici per aver accolto le richieste del territorio e per il lavoro svolto, che consentirà di intervenire in maniera più incisiva su un’arteria strategica per la mobilità e la sicurezza dei cittadini”.