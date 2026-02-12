Sondaggi sui partiti: FDI 30%, PD 22,5%, M5S 12,5% e Futuro Nazionale 3%

Nella prima rilevazione dell’Istituto Noto la lista Futuro nazionale di Vannacci si collocherebbe al 3%. Fratelli d’Italia è stabile rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 28 gennaio ed è al 30%, seguito dal Pd al 22,5% che sale di un punto percentuale (+1%). Cresce dell’1% anche Il Movimento 5 stelle, che si colloca al 12,5%. Forza Italia al 9%, è stabile, mentre la Lega al 7% cala di un punto (-1%). Alleanza verdi e sinistra è al 6%, stabile, come Azione che resta al 3,5%. Italia viva al 2,5 % cede lo 0,5%. Infine stabili +Europa all’1%, Noi moderati all’1,5% e l’Udc allo 0,5%. In generale, il centrodestra è al 48% e perde l’1%, mentre il campo largo è al 44.5% e sale dell’1,5%.