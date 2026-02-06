Sicurezza, Figuccia: “Bene le nuove norme contro chi manifesta in maniera violenta Lo Stato fa sentire la sua presenza”

Palermo – “Esprimo piena soddisfazione per il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri che introduce nuove norme in materia di sicurezza. Era una risposta attesa e necessaria per fermare con decisione chi, sfruttando il diritto di manifestare, mette a rischio l’incolumità dei cittadini e degli uomini e delle donne in divisa”. Lo dice Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars.

“Per troppo tempo abbiamo assistito a episodi di violenza inaccettabili: aggressioni alle forze dell’ordine, devastazioni e cortei non autorizzati non possono trovare alcuna giustificazione in una democrazia – continua – Le nuove misure, tra cui il divieto di partecipazione alle manifestazioni per i soggetti responsabili di disordini e strumenti più incisivi per la prevenzione, rappresentano un passo concreto verso il ripristino della legalità”.

“Il messaggio deve essere chiaro: lo Stato c’è e non arretra davanti a chi pensa di poter imporre il caos nelle nostre città – sottolinea – Difendere la sicurezza significa difendere la libertà dei cittadini onesti e il diritto di manifestare pacificamente. Continueremo a sostenere ogni iniziativa volta a rafforzare il controllo del territorio e a garantire maggiore protezione alle nostre comunità”, conclude Figuccia.