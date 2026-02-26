Sicilia. Turismo, l’assessore Amata riceve il Console del Marocco: «Rafforzare la cooperazione nel Mediterraneo»

«Il Marocco rappresenta un partner naturale per la nostra Isola. Sicilia e Marocco condividono radici storiche profonde e un’identità mediterranea che può diventare il volano per nuove sinergie economiche». Lo ha dichiarato l’assessore regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo, Elvira Amata, nel corso dell’incontro di oggi con il Console del Regno del Marocco, Maryem Nassif, nella sede dell’assessorato di via Notarbartolo. «Lavorare insieme significa non solo promuovere le reciproche bellezze paesaggistiche e monumentali, ma anche costruire ponti solidi per uno sviluppo turistico sostenibile e di qualità», ha aggiunto.

Al centro del colloquio, la volontà comune di avviare un percorso di collaborazione strategica volto a incrementare i flussi turistici e a consolidare i legami culturali tra le due sponde del Mediterraneo.

«La Sicilia vuole essere protagonista nel Mediterraneo. Il dialogo costante con realtà dinamiche come quella del Marocco è fondamentale per proiettare il nostro brand verso nuovi mercati internazionali», ha concluso.

Il Console del Marocco ha espresso apprezzamento per l’accoglienza e per il dinamismo del comparto turistico siciliano, ribadendo l’interesse del proprio Paese a sviluppare iniziative congiunte. L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco di implementare nuove sinergie nel breve e medio periodo.