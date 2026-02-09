SICILIA: TRASPORTO PUBBLICO. GIAMBONA “FORZE DELL’ORDINE SENZA CONVENZIONE? PRESENTERÒ INTERROGAZIONE”

PALERMO – “Presenterò un’interrogazione parlamentare al governo regionale sulla mancata previsione, per il 2026, del rinnovo della convenzione che consente alle forze dell’ordine di utilizzare gratuitamente il trasporto pubblico in Sicilia”. Lo annuncia Mario Giambona, deputato regionale e vice capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana.

“È una decisione grave e incomprensibile – afferma Giambona – che rischia di avere ricadute dirette sulla sicurezza e sul presidio del territorio. La presenza delle forze dell’ordine sui mezzi pubblici non è un privilegio, ma uno strumento concreto di servizio che aumenta il controllo del territorio e la percezione di sicurezza tra i cittadini”.

“Nelle altre regioni d’Italia la convenzione è regolarmente in vigore – conclude – mentre in Sicilia è venuta meno, creando una disparità che penalizza un territorio già complesso. Con l’interrogazione chiederò non solo il ripristino immediato della misura, ma anche di valutare l’estensione dell’utilizzo gratuito al trasporto su rotaia, mai finora previsto, così da garantire una presenza più capillare delle divise anche su treni e metropolitane. La sicurezza non può essere subordinata a mere valutazioni economiche”.

