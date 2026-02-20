Sicilia, Schifani: “Il mio bis? Sarà la coalizione a decidere”

“Ho ribadito sempre che un programma completo per un’azione di governo, cosi’ come per i sindaci, presuppone un arco temporale che va al di la’ del singolo mandato, ma e’ evidente che tutte queste scelte sono devolute a una coalizione nazionale e locale che mi sostiene per cui e’ un ragionamento che verra’ adottato al momento opportuno”.

Cosi il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a Messina, in prefettura, rispondendo a una domanda in merito all’affermazione del leader della Lega Matteo Salvini che ieri parlando delle elezioni regionali ha auspicato la vittoria “con il centrodestra compatto”, dando il via libera nei fatti a uno Schifani bis, ma auspicando al contempo per il futuro “il primo storico governatore leghista di terra siciliana”.

“Io sto lavorando – ha aggiunto- per un progetto che va al di la’ del quinquennio, poi sara’ la politica a decidere. Abbiamo in campo i termovalorizzatori, le terme, la realizzazione del cargo, una variazione di bilancio che ci consentira’ di liberare risorse per 2 miliardi e 300 milioni per investimenti e per far crescere il lavoro, quindi il lavoro non manca e mi spiace che purtroppo la natura ci abbia voluto colpire in questo momento. Anche perche’ l’economia cresce e mi auguro che continuera’ a crescere al di la’ dei danni potenziali che potrebbe determinare a carico del turismo. Proprio sul turismo siamo concentrati perche’ vogliamo evitare che questa zona caratterizzata da realta’ come Taormina, che e’ uno dei fiori all’occhiello del Pil turistico, possa subire danni”