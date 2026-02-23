Salute

Sicilia, Sammartino: “300 mila euro per la riqualificazione del mercato di Riposto”

Redazione 3

Sicilia, Sammartino: “300 mila euro per la riqualificazione del mercato di Riposto”

Lun, 23/02/2026 - 13:16

Condividi su:

“Una buona notizia per la città di Riposto: l’assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea ha finanziato la riqualificazione e la rifunzionalizzazione del mercato del pesce e il punto di sbarco all’interno del porto con un contributo pari a 300 mila euro. Il progetto fa riferimento al bando piccoli interventi infrastrutturali a terra a servizio della pesca marittima”. Lo rende noto l’assessore regionale Luca Sammartino. “Un finanziamento – aggiunge Sammartino – che mira a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e che punta all’ammodernamento delle strutture. L’intervento consentirà, inoltre, di migliorare i servizi danneggiati a causa degli ultimi eventi calamitosi che hanno riguardato la zona”. (ANSA). 

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta