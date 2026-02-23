Sicilia, Sammartino: “300 mila euro per la riqualificazione del mercato di Riposto”

“Una buona notizia per la città di Riposto: l’assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea ha finanziato la riqualificazione e la rifunzionalizzazione del mercato del pesce e il punto di sbarco all’interno del porto con un contributo pari a 300 mila euro. Il progetto fa riferimento al bando piccoli interventi infrastrutturali a terra a servizio della pesca marittima”. Lo rende noto l’assessore regionale Luca Sammartino. “Un finanziamento – aggiunge Sammartino – che mira a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e che punta all’ammodernamento delle strutture. L’intervento consentirà, inoltre, di migliorare i servizi danneggiati a causa degli ultimi eventi calamitosi che hanno riguardato la zona”. (ANSA).