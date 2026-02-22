Sicilia, omicidio stradale: drogato alla guida, condannato a 3 anni

Diventa definitiva la condanna a tre anni di reclusione per un automobilista di 54 anni riconosciuto colpevole di omicidio stradale per l’incidente in cui perse la vita Giuseppe Terrosi, 32 anni, seduto nel sedile posteriore della Peugeot 207 guidata dall’imputato. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, rendendo irrevocabile la sentenza emessa dai giudici della corte d’appello di Palermo.

ùSecondo quanto accertato nel processo, l’uomo quella notte guidava sotto l’effetto di alcol e droga. Le consulenze disposte dalla procura di Agrigento hanno stabilito che aveva un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite consentito, aveva assunto sostanze stupefacenti e percorreva via Teatro Tenda – traversa del viale Cavaleri Magazzeni – a una velocita’ di circa 50 chilometri orari, venti oltre il limite previsto. La perdita di controllo dell’auto provoco’ lo schianto contro un muro nella notte tra il 21 e il 22 febbraio 2020. Terrosi, che si trovava sul sedile posteriore, mori’ sul colpo dopo aver battuto la testa.

Restarono feriti il conducente e gli altri due passeggeri, tra cui una ragazza ventenne. In primo grado il gup di Agrigento aveva condannato l’imputato a quattro anni di reclusione. I giudici della seconda sezione della corte d’appello di Palermo, accogliendo in parte il ricorso del difensore, l’avvocato Teresa Alba Raguccia, avevano ridotto la pena a tre anni. Con la decisione della cassazione, la condanna diventa ora definitiva.