Sicilia: La Vardera, Mi candido alla presidenza della Regione

Ismaele La Vardera, leader del movimento Controcorrente, si candida alla presidenza della Regione Siciliana. “Oggi – ha detto, a margine di una manifestazione affollatissima di Controcorrente alle Officine Sandron a Palermo – lanciamo la candidatura a presidente della Regione, consapevole del fatto che e’ necessario organizzarsi e dare un’alternativa”. La sua candidatura resta all’interno del fronte progressista? “Quel fronte – risponde LA VARDERA – deve riorganizzarsi deve rispondere: mesi fa ho fatto una richiesta alle primarie, ma non ho mai avuto un feedback”. “Lancio il mio percorso – ha sottolineato – e metto a disposizione la mia candidatura per il fronte progressista: se lo comprenderanno sono contento, altrimenti faremo diversamente”. E’ un’accelerazione sulle primarie? “E’ un’accelerazione sul rispetto dei siciliani che non vedono un’organizzazione rispetto a un governo fallimentare, vedono un’opposizione che sta a guardare e hanno invece bisogno di sapere quali sono i punti di riferimento. Io oggi, con grande rispetto, voglio essere un punto di riferimento dopo si vedra'”.