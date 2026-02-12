Sicilia. Ddl Enti locali, Gennuso(FI): “Voto tecnico e non politico. Tema da affrontare con responsabilità”

“Credo che sul voto di ieri relativo alla norma sulla digitalizzazione degli archivi comunali sia stata costruita una polemica inutile e pretestuosa. Come altri colleghi, anche della maggioranza, ho ritenuto che la disposizione fosse superflua, replicando norme già in vigore. Il mio è stato un voto tecnico, non politico e certamente non contro il governo. Il collega Abbate, prima di rilasciare frettolose dichiarazioni alla stampa, dovrebbe chiedersi il perché di questo voto contrario. Il tema resta delicato e merita un approfondimento responsabile: la digitalizzazione è un obiettivo condiviso, ma va attuata con strumenti e tempi adeguati per garantire un’applicazione sostenibile. Continueremo il confronto con spirito costruttivo e nel pieno rispetto del ruolo del Parlamento regionale, lavorando per una soluzione davvero utile ai Comuni e ai cittadini “.
Lo dichiara Riccardo Gennuso, deputato regionale di Forza Italia.
“Credo che sul voto di ieri relativo alla norma sulla digitalizzazione degli archivi comunali sia stata costruita una polemica inutile e pretestuosa. Come altri colleghi, anche della maggioranza, ho ritenuto che la disposizione fosse superflua, replicando norme già in vigore. Il mio è stato un voto tecnico, non politico e certamente non contro il governo. Il collega Abbate, prima di rilasciare frettolose dichiarazioni alla stampa, dovrebbe chiedersi il perché di questo voto contrario. Il tema resta delicato e merita un approfondimento responsabile: la digitalizzazione è un obiettivo condiviso, ma va attuata con strumenti e tempi adeguati per garantire un’applicazione sostenibile. Continueremo il confronto con spirito costruttivo e nel pieno rispetto del ruolo del Parlamento regionale, lavorando per una soluzione davvero utile ai Comuni e ai cittadini “.