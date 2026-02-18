Sicilia, dal 23 febbraio attiva la piattaforma per la presentazione dei progetti per la formazione di assistenti familiari

A partire dal prossimo 23 febbraio sarà attiva la piattaforma informatica per la presentazione della progettazione esecutiva relativa all’Avviso 20/2024 – Pr Fse+ Sicilia 2021-2027, finalizzato alla realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari. La finestra temporale resterà aperta fino alle 9.59 del 25 marzo.

«Con l’apertura della piattaforma – dice il presidente della Regione e assessore alla Famiglia ad interim, Renato Schifani – compiamo un passo concreto verso il rafforzamento del sistema regionale dei servizi alla persona. Investire nella formazione di assistenti familiari significa sostenere le famiglie siciliane e creare nuove opportunità occupazionali in un settore strategico per la coesione sociale. Il Pr Fse+ Sicilia 2021-2027 continua a essere uno strumento centrale per promuovere inclusione, qualità del lavoro e sviluppo del territorio».

La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso ammonta a 12,6 milioni di euro, destinati alla qualificazione delle risorse umane nell’ambito delle professioni assistenziali e della cura alla persona. I percorsi formativi consentiranno di qualificare assistenti familiari in grado di operare a supporto di anziani, persone con disabilità o in condizioni di fragilità, svolgendo attività di cura e assistenza, supporto nelle attività quotidiane, collaborazione nella gestione dell’ambiente domestico e affiancamento nei percorsi di autonomia e inclusione sociale, in raccordo con i servizi territoriali.

Il Sistema informativo (SI) consentirà ai soggetti che hanno presentato la domanda, e sono risultati ammissibili, di presentare le proprie proposte progettuali a sportello attraverso la piattaforma dedicata, disponibile all’indirizzo: https://fse.regione.sicilia.it/. All’interno del SI è inoltre attiva la sezione HelpDesk, dedicata a comunicazioni e richieste di assistenza tecnica, per garantire supporto agli enti durante tutte le fasi di presentazione delle istanze.