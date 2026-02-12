Sicilia, da giunta Schifani 5,2 milioni per la bonifica ambientale nel Belìce

Ammontano a 5,2 milioni le risorse stanziate dal governo Schifani per il finanziamento di quattro progetti di bonifica ambientale nella valle del Belìce. I fondi arrivano dalla riprogrammazione delle risorse del Piano di sviluppo e coesione approvata dalla giunta regionale. Gli interventi, gestiti dal dipartimento della Protezione civile, riguardano la rimozione dell’amianto derivante dalla dismissione delle baracche costruite nella valle e risultano indispensabili per la tutela della salute dei cittadini e del territorio. I progetti erano stati presentati dai Comuni di Gibellina, Salaparuta e Salemi, in provincia di Trapani, e di Santa Margherita Belìce, nell’Agrigentino.