Sicilia. Ciclone Harry, Regione: titoli di alcuni articoli non fondati, le risorse per i primi ristori alle imprese sono sufficienti

In riferimento ad alcuni titoli di articoli pubblicati stamattina, al fine di evitare equivoci o interpretazioni non corrette che possano generare disorientamento tra cittadini e imprese duramente colpiti dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi, Palazzo d’Orleans ritiene opportuno precisare quanto segue.

La piattaforma della Regione, attualmente attiva attraverso l’Irfis, è finalizzata esclusivamente all’erogazione del primo ristoro, in coerenza con quanto previsto dall’ordinanza nazionale di Protezione civile. Tale misura prevede l’assegnazione di 20.000 euro per ciascuna impresa. Ad oggi risultano circa 350 richieste presentate – dato ancora provvisorio, in attesa del consolidamento previsto entro venerdì – per un fabbisogno complessivo stimato intorno ai 7 milioni di euro, che sono già disponibili e che verranno erogati con tempestività nel giro di qualche giorno. E quindi non risponde al vero che le risorse non sono sufficienti.

Diversamente, ⁠per i danni alle imprese vi si farà fronte con risorse nazionali e regionali, ivi compresa la misura di sostegno agli investimenti che sarà discussa nella prima seduta utile di giunta. Si ricorda, inoltre, che la Regione ha già destinato 680 milioni di euro per far fronte alle emergenze.

